Yine üşüyeceğiz

Kocaelispor ile Manavgatspor arasındaki maçta hava oldukça soğuk olacak. Karla karışık yağmurun beklendiği günde sıcaklık 3 derece olacak.

Cuma gününden itibaren kentimizde hava sıcaklığı artacak. Perşembe 3, Cuma 8, Cumartesi 13, Pazar ve Pazartesi 14, önümüzdeki Salı günü ise sıcaklığın 15 derece dolaylarında olması bekleniyor.