Yoğun güvenlik altında 21. gün sona erdi

Adalet Korteji 21. gününde konaklama yapacağı alana yoğun güvenlik önlemleri içinde ulaştı

Polis ve jandarma 'Adalet Yürüyüşü' sırasında olağanüstü önlemler aldı. Yürüyüşe katılanlar, D-100 karayolunun ulaşıma kapatılan İstanbul yönünde yürürken, emniyet güçlerine ait araçlar ise yolun sol şeridinde ilerliyor. Emniyet güçlerine ait araçların sol şeritten gitmesi ile ulaşıma açık olan Ankara yönünden gelebilecek her hangi bir saldırı ihtimaline karşı da önlem alındığı belirtildi. Yürüyüşte Körfez Hereke Mahallesi geçilerek konaklama yapılacak Dilovası Tavşancıl mevkiine ulaşıldı.

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