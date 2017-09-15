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YÖK Başkanı ve Rektörlerden Sağlık Bakanına Ziyaret

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YÖK Başkanı ve Rektörlerden Sağlık Bakanına Ziyaret
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Üyeleri ve aralarında Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de yer aldığı üniversite rektörleri, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı  Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Üyeleri ve aralarında Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de yer aldığı üniversite rektörleri, Sağlık Bakanı  Ahmet Demircan’ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen 'Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nda, üniversite hastanelerinin durumuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

SON 15 YILDA ÖNEMLİ MESAFELER ALINDI

Toplantı öncesi Sağlık Bakanı Demircan, üniversite hastanelerinin sorunlarına ilişkin olarak, görüşmelerde bulunacaklarını belirterek, toplantıda yer alan YÖK Başkanı başta olmak üzere, rektörlere ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Bakan Demircan, “Son 15 yılda Türkiye’de Sağlık hizmetinde önemli mesafeler kat edildi. Sağlık hizmetinde Türkiye, bugün pek çok batılı ülkeden daha iyi seviyeye gelmiştir. Bu gurur duyulacak bir durum. Bu durumun sürdürülmesi ve daha ileriye taşınması gerekiyor” dedi.

MÜZAKERE EDECEĞİZ

YÖK başkanı Prof. Dr. Saraç ise, Bakan Demircan’a kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederek, “ Tıp fakültelerinin üniversite yönetimine bağlı olduğu 45 rektörümüz bugün buradaki toplantıya katılıyor. Hem Sağlık Bakanımıza hayırlı olsun diyeceğiz, hem de üniversite hastanelerimizin genel anlamdaki sorunlarını Sayın Bakanımız ile müzakere edeceğiz” ifadesinde bulundu.

O TOPLANTIYA DA KATILMIŞTI

Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 7 Eylül’de YÖK’te düzenlenen Üniversite araştırma hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve Tıp Fakültelerindeki eğitim sorunları ve çözümlerinin tartışıldığı, “Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri” ile ilgili toplantıya da katılmıştı.

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