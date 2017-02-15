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YÖK'ten flaş karar!

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YÖK'ten flaş karar!
YÖK, şehit yakınlarının özel öğrenci olarak istedikleri üniversitede öğrenim göreceklerini açıkladı.

YÖK, şehit yakınlarına 'özel öğrenci' statüsü getirdi. Şehit eşi ve çocukları istedikleri üniversitede eğitim görecekler.

 

"İSTEDİKLERİ ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖRECEKLER"

YÖK Başkanı Yekta Saraç konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık." Kaynak: Haberler.com

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