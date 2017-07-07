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Yol kenarında çocuk cesedi bulundu!

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Yol kenarında çocuk cesedi bulundu!
Kandıra’da 16 yaşındaki bir erkek çocuğunun cesedi bulundu

Alınan bilgilere göre Kandıra Doğu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde erkek cesedi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma olay yeri inceleme ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

 

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Yapılan incelemede hayatını kaybeden çocuğun 16 yaşındaki Caner İmran olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Caner İmran’ın cesedi savcılık incelemesi yapılmak üzere M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

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