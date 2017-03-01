Yolculuk nereye?

Mustafa Küpçü

İnsanın ya da toplumun nereye, hangi amaca yöneldiğini anlamak mümkündür! Eğer, “söz ve eylemleri” unutmuyorsanız!

Bu ülkenin Anayasası’nda; “Türkiye Cumhuriyeti Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devletidir” yazar.

Ama bu ülkede kimi dernekler uluorta meydanlara çıkar; “hilafet makamı yeniden hayata geçirilmeli” diyebilir!

Bu ülkede okullarda, öğrencilerin yakalarına; “Biz ümmetiz, aşk beş vakittir” kokartları takılır!

Bu ülkede Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü ile bir dini örgüt elele verip, öğrencileri tarikat şeyhine götürür, el öptürürler!

Bu ülkede kimi belediyeler, “Kadın nasıl dövülür” ya da “cinsel ilişki” içerikli kitaplar dağıtır, “bu sizin işiz mi?” diye kimse sormaz!

Ülkedeki pek çok stadyumdan “Atatürk” isimleri silinir, “ARENA” yapılır, bu ülkenin kurtarıcı lideri ve Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün heykelleri kırılır, O’nun kurduğu Meclis’te O’na hakaret dolu yazılar içeren dergiler dağıtılır, Meclis Başkanı tepki vermez!

Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı yıllığından Atatürk çıkarılır!

Devlet kurumlarına eleman sınavlarında, “mülakatta” işle ilgili sorular sorulmaz ama; “Peygamberimiz Mirac’a çıkarken yanında hangi hayvan vardı?” ya da Adli Yargı Görevde Yükselme Sınavı’nda; “Ağaç kovuğunda saklanan peygamberin adı nedir?” diye sorulur!

Sonra bir gün, “kısmi Anayasa değişikliği” için Referandum kararı alınır. Doğal olarak vatandaşlar “evet” ya da “hayır” diyeceklerdir. Ama dillerinden “Demokrasi” sözcüğünü düşürmeyenler ilginç suçlamalarla çıkar karşımıza;

“HAYIR” diyecek olanların alnına “Terörist, bölücü, din ve namus düşmanı, şeytan, vatan haini” damgaları vurulur!

Bir danışman; “Eyalet sistemine geçilmeli, Türkçe ikinci dil olmalı” der!

Bir milletvekili; “100 yıllık prangadan kurtulacağız” der!

Başbakan; “Değişime direnenler yok olacaklar. FETO, PKK, HDP hayır diyor, uyanın artık” der!

Bir belediye başkanı; “Bağırta bağırta Anayasayı geçireceğiz” der!

Sonra, illerdeki daire müdürleri “evet” kampanyası açar, “hayır” diyenlere yönelik ağır ithamlar yaparlar!

Siyaset camilere girer; İmamlar camide “evet” kampanyası yapar! Camiler ayrılır!

Üniversite öğretim üyeleri kitlesel kıyıma uğrar, Hukuk Fakültelerinde bile “Anayasa değişikliği üzerine panel” yapılması engellenir!

Bir bakarsınız, tarafsız olması gereken bir Yargı mensubu “hayır” diyecekleri “PKK’lılar gibi muamele yapmakla” tehdit eder!

Oyların güvencesini sağlayacak Yüksek Seçim Kurulu mensubu bir kişi, “EVET” propagandası yapar!

Kaymakamlar, Valiler erzak-kömür dağıtımı için seferber olur!

Hepsi bir yana, bir AKP’li İl Başkanı; “Hayır çıkarsa iç savaşa hazırlanın” diye partililerini cihada hazırlar!

Kimi uzun namlulu silahla poz verir!

Kimi gençler, ellerinde silahlarla “Hayır” diyecekleri şehir meydanına çağırır!

Bütün bunlara tanık olup da korkmaz mısınız?

İşte bazı somut gerçekler;

Bu ülkede, 17 milyonu ruhsatsız, 20 milyon kişide silah var! İnternet ortamında pompalı tüfek satışı yapılıyor!

Bu ülkede 13 milyon kişi devletin dağıttığı yardımla yaşıyor!

Bu ülkede 8 milyon kadın seçmen, parmak basarak oy kullanıyor!

Bu ülkede tüm cezaevleri tıka basa dolu! Ama Adalet Bakanı açıkladı ki, 175 yeni cezaevi daha inşa edilecek!

Ve birileri, “tam yetkili Cumhurbaşkanlığı” olayına, sondan bir önceki aşama olarak bakıyor!

Son aşama ne olacak dersiniz?

Yolculuk nereye?