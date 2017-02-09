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Yollar asfalt yamayla yenileniyor

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Yollar asfalt yamayla yenileniyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yıpranan yolları asfalt yamayla onarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki yıpranan yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı çalışmalar kapsamında yollarda oluşan çukurları ve altyapı nedeniyle bozulan yollara asfalt yama yapıyor. Gerçekleştirilen çalışma ile Ömer Türkçakal Bulvarı’nda asfalt yama uygulaması yapıldı. Deforme olan yol bölümleri kazınarak temizlendikten sonra sıcak asfaltla yamandı. Asfalt yama uygulaması kapsamımda günde yaklaşık 70 ton sıcak asfalt kullanılıyor. Çalışma kent genelinde sürdürülüyor.

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