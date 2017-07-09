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Yolu sonu şampiyonluk olsun!

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Yolu sonu şampiyonluk olsun!
2017-2018 Sezonu öncesi hazırlık kampları yarın başlıyor. Kocaelispor, Gölcükspor ve darıca sahaya iniyor…

2. ve 3.Lig takımlarımızın, kamp sezonları bugün açılıyor. Ligler 26-27 Ağustos’ta başlayacak, 15.00’te 2. ve 3.Lig grup kuraları çekiliyor, Kocaelispor, Gölcükspor ve Darıca iş başı yapıyor.

 

GÖLCÜK EVİNDE… DARICA KIZILCAHAMAM’DA… BİRLİK 12 TEMMUZ’DA…

2. ve 3.Lig temsilcilerimizin grup kuraları bugün belli oluyor, bu arada temsilcilerimizden Kocaelispor, Darıca ve Gölcükspor, kamp sezonuna bugün resmen başlıyor. Darıca’nın kamp yeri Kızılcahamam olarak belirlendi. Takım bir hafta çalıştıktan sonra kampa gidecek. Gölcükspor ise kamplı kendi tesislerinde yapmayı planlıyor. Özel maç sorunu da Kartepe’de kamp yapan takımlarla aşılacak. Bunlar Elazığ ve Manisa olacak. Bu arada satış konusuyla ilgili gecikmeler yaşandığı için, 2.Lig temsilcimiz Birlikspor, sadece iki gün gecikmeyle, 12 Temmuz çarşamba günü çalışmalara başlayacak. 

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