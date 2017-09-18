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Yönetimden “Sanal Saldırı” açıklaması

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Yönetimden “Sanal Saldırı” açıklaması
Kocaelispor Kulüp yönetimi, Ümit Metin Yıldız ile yolların ayrılmasının ardından yapılan açıklamadaki "Sebebi ne olursa olsun hocamıza yapılan ve hiç kimsenin asla hak etmeyeceği sanal saldırılar" ibaresine açıklık getirdi

İŞTE O AÇIKLAMA…

Bu gece yayınlanan Yönetim Kurulu açıklamamızda yer alan "Sebebi ne olursa olsun hocamıza yapılan ve hiç kimsenin asla hak etmeyeceği sanal saldırılar" ibaresi maalesef bazı taraftarlarımız tarafından yanlış algılanmıştır. Bugüne dek hocamız hakkında yapılan birçok eleştiri veya istifa talebi sosyal medyada durmaktadır. Bunlar herkesin doğal hakkı olup, herkesin ifade özgürlüğüne de hakaret olmadığı sürece hep saygı duyduk.

GİZLİ NUMARADAN ARANDI

Hiç kimsenin asla hak etmeyeceği Sanal saldırılardan kasıt, hocaya öncelikle ve sıkça sosyal medyadaki hesaplarına özel mesajlarla gönderilen, gerekse sosyal medya platformlarında yazılan, daha acısı telefonla gizli numaradan aranarak şahsını, ailesini, yıllar önce rahmetli olmuş annesini, eşini ve çocuklarını hedef alan çok ağır küfürler, hakaretler ve tehditlerdir.

 

UTANDIM

Aile, eş ve çocuklarımız hepimizin kutsal değerleridir, bunlarla ilgili öncelikle özelden sonra da genel sosyal medyadan yapılan hiç kimsenin hak etmediği dediğimiz saldırılardan ben utandım. Şahsım adına, üslup bozmadan tepkisini ve temennilerini dile getiren tüm taraftarlarımız lütfen kendilerine bu açıklamadan bir çıkarım yapmasınlar, üzülerek bahsettiğimiz şekilde yaklaşım gösterenleri eminim ki hiçbir Kocaelispor taraftarını da tasvip etmeyecektir.

 

BU ARMA ETRAFINDA

Bunca zorluğun içinde hep beraber yürünecek çok meşakkatli, uzun ama sonu aydınlık bir yolumuz var. İlk günden beri söylediğimiz gibi herkesi bu büyük arma etrafında toplanmaya, bize, geçmişimize ve renklerimize yakıştığı şekilde mücadeleye devam etmeye davet ediyoruz…

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