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Yücel Alpay Demir, görevi devredecek

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Yücel Alpay Demir, görevi devredecek
Türk Ocağı ve aynı zamanda Milli Kuruluşlar Birliği (MKB) Dönem Başkanı Yücel Alpay Demir, MKB Başkanlığını Elmalı’ya devredecek

Milli Kuruluşlar Birliği Dönem Başkanı Yücel Alpay Demir, bu akşam saat 18:00’de Türk Ocağı binasında düzenlenecek programda görevini devredeceğini duyurdu. Demir’in yerine ise Yasevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı gelecek.

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