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Yücel Alpay Demir, görevi resmen devretti

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Yücel Alpay Demir, görevi resmen devretti
Türk Ocağı Kocaeli Şubesi Başkanı ve Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği (KMKB) Dönem Başkanı olan Yücel Alpay Demir, KMKB Başkanlığını Yesevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı’ya devretti

Devir teslim töreninde Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir ve Yesevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı’nın yanı sıra Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanı Süleyman Pekin, Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez, Serhat Diyarı Derneği Başkanı Ertekin Akbulak, Kamu Sen Temsilcisi Numan Uysal , Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Göğercin ve Türk Ocağı Kocaeli Şubesine mensup gençler katılım gösterdi.

 

Devir teslimde konuşan Yücel Alpay Demir:

“Dernek vakıf ve kuruluşlar üçe ayrılır, birisi Milli ve Manevi Değerler etrafında Tüm ulusuna hizmet eden her şartta ilkelerinden ve doğrulardan taviz vermeyen üyeye değil üyeleri ile birlikte ülkeye hizmeti amaçlayan Milli kuruluşlar, 2.’si bir şehrin bir bölgenin kültürüne doğal yapısına ve hemşerilik duygularını pekiştirerek insanına hizmeti amaçlayan milli ve manevi hassasiyeti yüksek yerel dernek ve kuruluşlar, 3.’sü de şahsi beklentilerin ön planda olduğu her şartta gücün ve iktidarın etrafında saf tutan sadece siyasi ve politik çıkarlar için kurulmuş Maddi Kuruluşlar diyebiliriz

 

SADAKAT VURGUSU

Bizler Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği olarak yetkiler, imkânlar ve olanaklar kimlerin uhdesinde olursa olsun tüm imkânsızlıklara rağmen nitelikli vasıflı ve devletine her koşulda sadakatle bağlı kadrolar yetiştirmeye Milli konularda erken uyarı sistemi olmaya Halka hizmet Hakka hizmettir anlayışına, milli manevi hassasiyeti olan tüm derneklerimizde bu çatı altına birlikte hizmete davet etmeye devam edeceğiz.

 

“ERMENİLERCE KATLEDİLEN TÜRKMENLER’E ALLAH’TAN RAHMET”

Derdimiz bizden önceki Türk Milliyetçisi neslimizin yaptığı gibi sadece Allah’ın rızasını kazanmak, Millet menfaati gözetmektir, bizden sonra bayrağı devralanlarda aynı çizgide devam edecektir bizde onların ardından yürümeye devam edeceğiz. Ayrıca Telafer’de katledilen Türkmen soydaşlarımıza ve ermeni askerlerin hunharca katlettiği 2 yaşındaki Zehra bebek ve Babaannesi Sahibe Guliyeva ya yüce Allah’tan rahmet diliyoruz.

 

“GÜNDEMDEN YER BULMUYOR”

Bizler Aylan Bebeğe de Rabia’ya da üzülüp failleri lanetledik. Biri mazlum ve masum oldu mu? Arap mıdır Gürcü müdür bakmıyoruz ama mazlum Türk olunca bizlerden başka sahiplenen nedense olmuyor, ulusal basında ve siyasi gündemde geniş çapta yer bulmuyor, acının ve gözyaşının rengi dili kimliği olmaz bu vicdani bir konudur bu vesile ile Azerbaycan devletimize ve Türkmeneli coğrafyasının lideri olan Erşad Salihi’ye başsağlığı diliyoruz” dedi.

 

MİLLİ REFLEKSLERLE HAREKET ETTİK

Demir’in ardından söz alan MKB’nin yeni başkanı Eren Elmalı yaptığı konuşmada, “Her zaman milli reflekslerle hareket ettik. Bugün de bu dertler üzerine bir araya geldik. Azerbaycan Turan coğrafyasının dürbünü niteliğindedir. Yıllardan beri devam eden bir birliktelik içerisindeyiz. Bu Türkiye’ye örnek bir birlikteliktir. MKB’de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Milli duygularla önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

 

KUR’AN OKUNDU

Devir teslimin ardından başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Tüm Milli mücadele şehitlerine, Terörle Mücadele şehitlerine ve 15 Temmuz şehitlerine armağan edilmek üzere Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

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