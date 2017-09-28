Yuh olsun bize! Kitap okumaya günde 1 DAKİKA ayırıyoruz!

Mesut Akbulut

Medya takip kuruluşu Ajans Press, Türkiye’nin günlük alışkanlıklarına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmada ilginç sonuçlar çıktı…

Ajans Press’in We Are Social verilerini derlediği araştırmada, Türkiye’de bulunan 71 milyon mobil kullanıcının yüzde 75’i akıllı telefon kullanıyor.

Türk halkının cep telefonu başında geçirdiği süre son bir yılda yüzde 15,4 artarak günde 2 saat 59 dakika oldu.

BİLGİSAYAR TRAFİĞİ ARTTI

Cep telefonlarının internet hizmeti sağlamada ileri seviyelere ulaşması, bilgisayar trafiğini de etkiledi; internete bilgisayar üzerinden girenlerin oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 29 oranında geriledi.

Mobilden internete girenlerin oluşturduğu trafik ise yüzde 33 oranında artarak yüzde 61’e çıktı.

Mobil internet kullanımın artması mobilden yapılan alışverişleri de etkilerken, mobil alışverişte Almanya, Fransa, Japonya gibi devleri geride bıraktık.

İNTERNET KONULU HABERLER

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen bilgilere göre ise Türkiye’de bireylerin kitap okumak içinde günce sadece bir dakika vakit ayırdıkları belirtildi.

Ajans Press ve PRNet’in bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği medya analizinde ise kitap konulu 96 bin 563 haber yansıması tespit edilirken, internet konulu 118 bin 985 haber çıkışı saptandı. Medyada internetin daha çok yer alması araştırmanın dikkat çekici başlıklarından birisi oldu.

BASILI KİTAP SAYISI ARTIYOR OKUYUCU SAYISI ARTMIYOR

78 milyonluk Türkiye'de 2016 yılında kişi başına düşen kitap adedi 8.4 oldu. Uluslararası Yayıncılar Birliği verilerine göre, yayın sektörleri arasında Türkiye 11. sırada.

Aslında TÜİK verileri basılı kitap sayısının her geçen gün arttığını gösteriyor.

Örneğin, elektronik kitap dahil Türkiye'de 2008 yılında 32 bin kitap basılmışken, 2014 yılında bu sayı 50 bini aştı.

Yani basılı kitap sayısı artıyor ancak kitap okuma oranı yükselmiyor. TÜİK verileri, Türk insanının kitap okumaya sadece 1 dakika ayırdığını gösteriyor.

İnternete bağlanmaya 3 saat ayırıyor.

İhtiyaç listesinde kitap okumak 235. Sırada yer alıyor.

EN FAZLA KİTAP OKUYAN ÜLKE FRANSA VE İNGİLTERE

En fazla kitap okuyan ülkelerin başında, yüzde 21 ile Fransa ve İngiltere var. Ardından, yüzde 14 ile Japonya geliyor. ABD'de bu oran yüzde 12, İspanya'da ise, yüzde 9. Türkiye'de ise, oran binde bir.

Okuma alışkanlığında, dünyada 86. Sıradayız. Kitap okuyanların yüzde 65'i aşk, yüzde 24'ü siyasi, yüzde 13'ü düşünce, yüzde 7'si kişisel gelişim kitapları okuyor..

Dünyada kişi başına kitap harcaması 1.3 dolarken, Türkiye'de ise bu rakam 25 sent... Çocuklara kitap hediye edilmesi sıralamasında Türkiye 180 ülke içerisinde 140. Sırada.

VERİLER HİÇ İÇ AÇICI DEĞİL

Yukarıda verileri okudunuz…

Günün ortalama 2 saat 59 dakikasını cep telefonu ile geçirirken kitap okumaya sadece bir dakika ayırıyoruz.

Günlük ortalama 2 saat 14 dakikamız ise televizyon başında geçiyor.

İhtiyaç listesinde kitap okumak 235. Sırada yer alıyor…

Bu veriler, bizim internet ve televizyon bağımlısı bir toplum olduğunuzu gösteriyor…

Sorgulamayan bir toplum olduğumuzu gösteriyor…

Geri kalmış bir toplum olduğumuzu gösteriyor…

Gelişen olaylara karşı bir fikrimizin olmadığını gösteriyor…

Bu sonuçlar belki de her defasında “YANILDIK, ALDATILDIK, KANDIRILDIK” diyenlerin 15 yıldır nasıl da iktidarda kalabildiğini gösteriyor…

Turan Akiloğlu ilk kitabını yazdı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye eğitim için gelen, Kocaeli Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Turan Akiloğlu, Kağıdın Üçüncü Yüzü kitabını çıkardı. Akiloğlu, üniversite eğitimi için geldiği Türkiye’de kendi değimiyle zihninde yıllardır olgunlaşmakta olan meyveleri toplamaya karar vermiş ve bu kitabını kaleme almış. Hikaye intikam acizliğine ve hayatin içinden düşünmemiz gereken bazı noktalara gönderme yapıyor. Okuyucular, Kağıdın Üçüncü Yüzü kitabına D&R, Idefix, Kitap Yurdu gibi tüm satış noktalarından ulaşabilir.