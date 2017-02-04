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Yukarı Değirmendere’de helva geleneği sürüyor

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Yukarı Değirmendere’de helva geleneği sürüyor
Yukarı Değirmendere Mahallesi’nde sürdürülen helva günü kapsamında en son Halit Dinç ruhuna helva dağıtıldı

Gölcük’e bağlı Yukarı Değirmendere Mahallesi’nde her perşembe akşamı yıllardır geleneksel hale getirilen helva günü devam ediyor. Bu hafta ise helva Halit Genç ruhuna dağıtıldı. Yukarı Değirmendereli Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünde çalışan Ahmet Dinç’in rahmetli babası Halit Dinç ruhuna dağıttığı helva vatandaşlar tarafından afiyetle yenerek, dualar edildi.

 

“UZUN YILLAR DEVAM EDECEK”

Yukarı Değirmendere kahvehane sahibi Osman Köksal, perşembe gecesi helva dağıtımlarının devam ettiğini dile getirerek, “Köyümüzde uzun yıllardır devam eden gelenek devam ediyor. Bu gece köyümüzün tanınmış simalarından rahmetli Halit Dinç amcamızın ruhuna oğlu Ahmet Dinç tarafından helva yaptırıldı. Bir çok insan sırada bekliyor. Bu geleneğimiz uzun yıllar da devam edecektir” dedi.

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