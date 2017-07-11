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Yukarı Hereke kapalı pazarında önlemler artırıldı

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Yukarı Hereke kapalı pazarında önlemler artırıldı
Yukarı Hereke’de yapılan kapalı pazar alanında çocukların kapı üstüne çıkarak atlaması sonrası vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi, güvenlik önlemleri arttırıldı

Körfez Belediyesi tarafından Yukarı Hereke’de yapımı tamamlanan kapalı pazar alanı hizmete açılırken, çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bazı düzenlemeler ise vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Onlardan birisi de kapı üstü için alınan güvenlik önlemi oldu.

 

TEŞEKKÜR ETTİLER

Çocukların kapı üstüne çıkarak atladığının belirlenmesi sonrası ekipler hemen önlem aldı. Olası istenmeyen durumların önüne geçmek adına Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapı üstüne tel çit yerleştirdi. Vatandaşlar ise alınan önlemden dolayı ekiplere teşekkür etti.

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