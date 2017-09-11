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Yumurtaya zam kapıda!

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Yumurtaya zam kapıda!
As Tavukçuluk firmasının sahibi Osman Savaş, “ İhracatın artmasıyla birlikte yumurta fiyatlarına zam gelebilir” dedi

Avrupa’da patlak veren zehirli yumurta krizi Avrupa’da tavuk çiftliklerinde kullanılan fipronil adlı haşere ilacının yumurtalara karışması nedeniyle ortaya çıkan kriz büyürken, geçtiğimiz günlerde Avrupa basını zehirli yumurtaların bulunduğu ülkeler arasında Türkiye’yi de göstermişti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da Türkiye’deki yumurtalarda söz konusu maddenin olup olmadığının tespit edilmesi için analiz çalışması yaptırmış ve çeşitli bölgelerdeki farklı işletmelerden alınan numunelerde fipronil tespit edilmemişti.

AVRUPA’NIN KARALAMASI

 İlimizde birçok noktaya yumurta tedarikçiliği yapan As Tavukçuluk firmasının sahibi Osman Savaş ise konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Savaş, “Avrupa’da çıkan bu zehirli gıda maddesi 6-7 ülkede patlak verdi. Türkiye’de olduğu da iddia edildi. Fakat bakanlığın açıkladığı gibi Türkiye’de yumurtalarda zehirli madde bulunmuyor. Bu iddia tamamen Avrupa’nın ticari karalama kampanyasıdır” ifadelerine yer verdi.

YUMURTAYA ZAM

Konuşmalarına devam eden Savaş, “Bakanlık üreticilerden numune alarak kontrollerini sağladı. Bu konularda oldukça hassas olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ürünlerimizde yasaklı maddelerin bulunmadığını açıkladı. İlimizde ve Türkiye’de yaşayan vatandaşlar gönül rahatlığıyla yumurta tüketebilir. Ayrıca Avrupa’da yaşanan bu durumdan dolayı komşu ülkelerin bizden yumurta talep etti. İhracatın artmasıyla birlikte yumurta fiyatlarına zam gelebilir” şeklinde konuştu. Ahmet HAZER

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