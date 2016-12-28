Yunus Emre’den örnek proje

Derince'de eğitim veren Yunus Emre Ortaokulu'nun 15 Temmuz şehitlerinden Yunus Emre Ezer’in manevi şahsında hazırladığı ve Türkiye’ye örnek olan ‘Şehidimiz Var’ projesinin tanıtım toplantısı ve fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Okul ile aynı adı taşıyan Yunus Emre Ezer adına hazırlanan projenin tanıtım toplantısı ve fotoğraf sergisi ise Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Protokol ve vatandaşların yanı sıra şehidin eşi Fatma Esra Ezer, babası Tahir Ezer, kardeşi Faruk Ezer’in de iştirak ettiği programda ilk olarak şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Okan Gökçe’nin açılış konuşması ile devam eden programda daha sonra 15 Temmuz’da yaşamını yitiren şehitlerimizin adı okunarak şehit yoklaması yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin de yer aldığı programda Şehit Yunus Emre Ezer ve tüm şehitlere ithafen Derince İlçe Müftü Vekili Zeynel Abidin Akduman, Kur’an-ı Kerim okudu, Hacı Abbas Camii İmam Hatibi Yücel Aydın ise dua yaptırdı. Proje ekibi tarafından hazırlanan Şehidimiz var proje tanıtım filminin ekrana yansıtıldığı programda, şehidimizin eşi Fatma Esra Ezer de bir konuşma yaparak, projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.