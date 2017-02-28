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Yunus Emreli judocular finali garantiledi

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Yunus Emreli judocular finali garantiledi
Yunusemre Belediyespor Judo takımı Kocaeli’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo yarı finallerinde elde ettiği derecelerle Ordu’da gerçekleştirilecek finallere katılmaya hak kazandı

Kocaeli’de gerçekleştirilen şampiyonaya Yunusemre Belediyespor Judo takımı damgasını vurdu. Şampiyonada Judo sporcularından Nil Karasu 28 kilogramda birinci, Kardelen Öztürk 36 kilogramda ikinci, Remziye Yılmaz 44 kilogramda beşinci, Sezin Recepçe 48 kilogramda beşinci, Alp Çalışkan 34 kilogramda ikinci, Mustafa Efe Barak 46 kilogramda üçüncü, Buğra Pak +66 kilogramda ikinci oldu. Takım, Ordu’da yapılacak olan şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

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