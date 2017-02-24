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Yunuslar uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Yunuslar uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Kocaeli'de Yunus Timleri okul önlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulama yaptı

Motorize polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri İzmit’te çeşitli okulların önünde uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde bölgeyi mesken tutmaya çalışan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen uygulama kapsamında şüpheli şahısların üstlerini aranarak GBT ve kimlik kontrolü yapıldı.

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