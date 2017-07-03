Yürüyüş güzergahında dikkat çeken afiş!

Kılıçdaroğlu'nun yol güzergahı üzerine Cumhurbaşkanının fotoğrafı serildi

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Adaley Yürüyüşü, 19'uncu gününde tüm hızıyla devam ediyor. Yol üzerindeki sürücülerden alkışlı, kornalı destek alan kafile, zaman zaman da yoldan geçen sürücülerden olumsuz tepkiler alıyor. Kılıçdaroğlu bu tepkilere karşı bu sabah yaptığı basın açıklamasında "Size taş atana gül atın" diyerek provakasyonlara gelmeyin uyarısı yaptı. Güzergah üzerinde henüz inşaat aşamasında olan bir binaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu afiş ile yanında duran Türkiye bayrağı dikkat çekti.