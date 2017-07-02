  • BIST 100.440
  • Altın 140,527
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 20 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 20 °C

Yürüyüş yarın devam edecek

»
Yürüyüş yarın devam edecek
Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi'nde verilen molanın ardından yeniden yürüyüşe geçildi.

İbrikdere Mahallesi'ne gelindiğinde yürüyüş sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dinlenmeye çekildi. Yarın İbrikdere Mahallesi'nden İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ne kadar olan mesafede yürüyüş devam edecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu, İbrikdere’ye doğru yola çıktı02 Temmuz 2017 Pazar 19:13
  • CHP’lilere korna ve alkışlı destek02 Temmuz 2017 Pazar 17:10
  • ‘Adalet Yürüyüşü’ne KESK’ten destek02 Temmuz 2017 Pazar 17:10
  • Küçük çocuk sıcağa dayanamadı02 Temmuz 2017 Pazar 17:07
  • Emniyet önlem aldı02 Temmuz 2017 Pazar 17:03
  • Kalabalık bayraklarla Kılıçdaroğlu’nu bekliyor02 Temmuz 2017 Pazar 16:56
  • Su aracı geç geldi02 Temmuz 2017 Pazar 16:38
  • Aile boyu karşılama02 Temmuz 2017 Pazar 16:29
  • Sarıbay, cemiyetlerde02 Temmuz 2017 Pazar 16:14
  • Eşme’ye marşlarla girdiler02 Temmuz 2017 Pazar 16:07
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim