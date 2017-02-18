Yürüyüş Yolu'nda kermes var!

CHP İlçe Kadın Kollarının düzenlediği “ Toprağın Kadınları ‘Hayır’ Kermesi” adlı projesine Yürüyüş Yolu’nda bulunan vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kadın Kolları dün Yürüyüş Yolu’nda “ Toprağın Kadınları ‘Hayır’ Kermesi” adı altında etkinlik düzenledi. Düzenlenen kermeste CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker ve yönetim kurulu üyeleri Yürüyüş Yolu’nda bulunan vatandaşa Broşür dağıtarak referandumda neden hayır denmesi gerektiğini anlattı. CHP’li gençlerin de destek verdiği kermes etkinliği ile ilgili bilgi veren CHP İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker, “Biz CHP’li kadınlar olarak tüm kadınları mücadeleye davet etmek için böyle bir etkinliği organize ettik. Önce 42 Evler açtığımız Hayır kermesimiz kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor” diye konuştu.

“HAYIRI ANLATARAK DAĞITIYORUZ”

Çoker yaptığı konuşmada, “Kadınların kendi emeklerini kadınların Hayır’ını anlatarak dağıtıyoruz. Bu etkinliği yapmakta ki amacımız kadınların referandum da neden Hayır dediğini anlatabilmek. Bu etkinliğimiz referandum süreci boyunca devam edecek. Tüm kadınlarımızı bizlere destek olmaya davet ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

“HADİ HAYIR DİYELİM”

Gerçekleşen etkinlikle kadınlarla beraber sokağa inen CHP İzmit Gençlik Kolları üyeleri de yürüyüş yolunda şarkı söyleyerek Hayır bildirgelerini vatandaşa dağıttı. Gençler söylediği ‘Haydi HAYIR diyelim’ şarkısı ile de oldukça dikkat çekti. Vatandaşların olumlu tepkileri ile karşılaşan CHP’li gençler referandum süreci boyunca Hayır bildirgelerini vatandaşlara dağıtmaya devam edeceklerini ekledi. Selin BECER