Yürüyüşçülerini evlerine davet ettiler

Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri, Adalet yürüyüşçülerini evlerinde misafir etti

EVLERİNDE MİSAFİR ETTİLER

Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar gece Yahya Kaptan Mahallesi'nde kamp alanında toplanırken çadırlar kuruldu. Bu sırada mahalle halkı duş almak isteyenleri evlerine davet etti. Yağmurun başlaması üzerine mahalle sakinleri çadırlarda kalanları evlerinde konaklamaya davet etti. Bir kadın, "Yatıya misafir kabul edilir" yazılı dövizle kamp alanına gelerek yürüyüşe katılanları evlerine davet etti. Yağmurun başlaması üzerine yürüyüşü katılan kadınlar gelen davetleri kabul ederken, erkekler ise çadırlarda kaldı.