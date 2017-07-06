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Yürüyüşe tepki! "HDP'nin olduğu yerde yokuz"

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Yürüyüşe tepki! "HDP'nin olduğu yerde yokuz"
Vatan Partisi İl Başkanı Vedat Olguntürk CHP’lilerin Adalet Yürüyüşü’ne HDP’lilerin katılması durumu sert sözlerle eleştirdi. Olguntürk, “Partimizin tavrı nettir; HDP’nin olduğu yerde biz yokuz”dedi.

Vatan Partisi İl Başkanı Vedat Olguntürk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü’ne HDP’lilerin katılmasını eleştirdi. Olguntürk basın açıklamasında, “Bugünkü basın toplantımızın konusu,  CHP yönetiminin başlatmış olduğu ve halen devam etmekte olan yürüyüşle ilgili Vatan Partisinin görüşlerini sizlere aktarmaktır. Haksızlıklara karşı gösteri yürüyüşü yapmak demokratik bir haktır. Ancak PKK’nın siyasi uzantısıyla kol kola yürümek  CHP yönetiminin kendi tabanını  “HDP/PKK ittifakı”na hazırlamaya yönelik bir hareket olduğunu açıkça göstermiştir” dedi.

 

UTANILACAK BİR RESİM…

Vatan Partisi yürüyüşün başından itibaren CHP yönetiminin HDP/PKK ve FETÖ’ ye destek niteliğindeki açıklamalarından dolayı yürüyüşe katılmamıştır diyen Olguntürk, ‘HDP’nin katılımının olduğu hiçbir ittifak yada eylemde Vatan Partisi yoktur ve olmayacaktır” Genel Başkanları Doğu Perinçek’in açıklamalarından bir kısmı da okuyan Olguntürk, “Kılıçdaroğlu CHP örgütünü HDP/PKK ile ittifaka hazırlıyor. Yürüyüş, gerçek yüzünü gösterdi. En sonunda planlandığı gibi CHP yönetimi HDP/PKK’ya kavuştu. Kucaklaştılar ve kol kola girdiler. Atlantik medyasında CHP ile HDP/PKK’nın kucaklaşmasını gösteren tek bir fotoğraf, tek bir haber yok. Çünkü bu resim, gizlenmesi gereken, utanılacak bir resimdir” dedi.

 

“HDP ile PKK’yı BİRLİKTE”

Perinçek’in açıklamalarını okuyarak sözlerini sonlandıran Olguntürk “HDP ile PKK’yı bilerek birlikte yazıyoruz. Çünkü PKK ve HDP diye iki ayrı parti yoktur. İkisi tek partidir. HDP, PKK’nın yasal koludur.PKK/HDP’nin tek programı vardır: Herkesin bildiği program.Tek merkezi vardır: Kandil.Tek örgüt vardır, o tek örgütte herkesin kendi görevleri vardır.Belirleyici eylemleri terördür. HDP, bu terörün tedarikçiliğini yapar, eleman bulur, ortam sağlar, istihbarat toplar vb. Birlikte yaptıkları iş Mehmetçiğe ve polisimize kurşun sıkmak, Türkiye’nin altına mayın döşemek, ABD emperyalizmini davet etmektir” ifadelerine yer verdi.  Hatice ŞENTÜRK

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Yorumlar
erol
06 Temmuz 2017 Perşembe 16:13
16:13
hdp katılmadan önce sen katılmışmıydın? hani katılırsında hdp katılınca kızar çıkarsın anlarım bu sözünü. mazeret üretme sen de o azim yürek yok katılma daha iyi
doğrucu
06 Temmuz 2017 Perşembe 16:06
16:06
Helal olsun şu CHP neden seni bir şekilde herkesi kendinden sogutmayi başarıyor bu kadar olaydan sonra hala HDP ile aynı şartlar Allah akıl fikir versin
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