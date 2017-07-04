  • BIST 100.989
  • Altın 140,030
  • Dolar 3,5570
  • Euro 4,0367
  • Kocaeli : 20 °C
  • İstanbul : 24 °C
  • Sakarya : 21 °C

Yürüyüşte polis müdahalesi!

»
Yürüyüşte polis müdahalesi!
Yürüyüşte Bozkurt işareti olan pankart açmaya çalışan bir kişi polis müdahalesiyle karşılaştı.

Adalet Yürüyüşü Korteji'nde Derince'ye doğru yol alınırken, Bozkurt işareti olan pankartını açmak isteyen bir kişiye polis anında müdahale etti. Polis şahsı yürüyüşçülerin güzergahından uzaklaştırdı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcak hava, hayvanları bile etkiledi!04 Temmuz 2017 Salı 10:40
  • İrem Derici, İzmit'te geliyor!04 Temmuz 2017 Salı 10:29
  • Kılıçdaroğlu, şehitlerimizi ve Atakan'ı kabirleri başında andı04 Temmuz 2017 Salı 09:19
  • Akıntıya dikkat!04 Temmuz 2017 Salı 09:00
  • Kocaeli'ye 6 yeni savcı atandı!04 Temmuz 2017 Salı 08:46
  • Kocaeli'ye gelen gemiye ateş açıldı!03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:03
  • Çamlıtepe Kapalı Pazaryeri genişliyor03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:13
  • Tekin Bingöl, o anları anlattı...03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:39
  • Toltar yine esnaf turunda03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:11
  • Sivas katliamı İzmit’te anıldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim