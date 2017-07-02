Yürüyüşte talihsiz kaza!

‘Adalet Yürüyüşü’ kapsamında ilimize gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyen Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, dün Kocaeli’ye geldiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

Yürüyüş halinde iken ayağı takılarak düşen Bingöl için hemen olay yerine ambulans talep edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bingöl’ün kol ve dizlerinde sıyrıkların oluştuğu, ambulanstaki sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavisi için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılacağı bildirildi.