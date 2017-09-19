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Yusuf Gündoğan vefat etti

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Yusuf Gündoğan vefat etti
İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak No.2 adresinde ikamet eden marangoz Yusuf Gündoğan(85) enfeksiyon nedeniyle vefat etti.

4 çocuk babası Yusuf Gündoğan’ın cenazesi öğle namazında Bolu İli Gerede ilçesi Davutbeyli Köy Mezarlığında toprağa verildi.(

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