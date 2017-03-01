Yusuf Tokuş: İç sahadaki serimiz devam edecek

Gölcükspor’un genç ve başarılı teknik adamı Yusuf Tokuş, bay haftasını en iyi şekilde geçireceklerini belirtti ve 2 hafta sonra sahasında karşılaşacakları Tekirdağ maçını kazanacaklarına inandığını ifade etti.

RAKİBİN SON ŞANSIYDI

24 Erzincan maçında elde edilen beraberliği yorumlayarak sözlerine başlayan Tokuş şu ifadelere yer verdi: Erzincan’ın ilk 5 için bir bakıma son şanslarından birisiydi. Taraftar gelsin diye biletleri bedava yaptılar, yönetim galibiyet primini kişi başı 4 bin lira olarak belirledi.Hedefimiz en azından berabere kalıp rakibimizi altta tutmaktı.

1 PUAN İYİ OLDU

Cenk ve Cemal gibi orta sahada iki önemli futbolcumuzun olmadığı maçta var olan enerjimizin tamamını sahaya yansıttık. 78. dakikada rakip takım penaltı kazandı. 5 dakika sonra penaltı kullanıldı ve İlyas sağına uçarak penaltıyı çıkardı. Bu tür maçlarda yenemiyorsan yenilmeyeceksin. İki tarafa da gidip gelen maçtan aldığımız 1 puandan dolayı memnunuz.

GALİP GELECEĞİMİZE İNANIYORUM

Elimizdeki kadro ile önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Gölcük ve Kocaeli futboluna katkı sunuyorsak ne mutlu bize. Grubumuz kesinlikle diğer grupların üzerinde. Kimin kime çelme taktığı belli olmuyor. Hedefimiz “İçeride 3, deplasmanda 1 puan” şeklinde. İkinci yarıda sahamızda puan kaybetmedik. Altay, Sancaktepe ve Erzincan’dan puanla döndük. Kızılcabölük’ten haksız bir yenilgi aldık. Bu hafta bayız. Haftaya cuma Tekirdağ ile sahamızda oynayacağız ve inanıyorum ki iç sahadaki kazanma serimiz devam edecek. Erdem ÖVÜÇ