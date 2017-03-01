  • BIST 88.708
  • Altın 145,537
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8304
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 5 °C

Yusuf Tokuş: İç sahadaki serimiz devam edecek

»
Yusuf Tokuş: İç sahadaki serimiz devam edecek
Gölcükspor’un genç ve başarılı teknik adamı Yusuf Tokuş, bay haftasını en iyi şekilde geçireceklerini belirtti ve 2 hafta sonra sahasında karşılaşacakları Tekirdağ maçını kazanacaklarına inandığını ifade etti.

RAKİBİN SON ŞANSIYDI

24 Erzincan maçında elde edilen beraberliği yorumlayarak sözlerine başlayan Tokuş şu ifadelere yer verdi: Erzincan’ın ilk 5 için bir bakıma son şanslarından birisiydi. Taraftar gelsin diye biletleri bedava yaptılar, yönetim galibiyet primini kişi başı 4 bin lira olarak belirledi.Hedefimiz en azından berabere kalıp rakibimizi altta tutmaktı.

 

1 PUAN İYİ OLDU

Cenk ve Cemal gibi orta sahada iki önemli futbolcumuzun olmadığı maçta var olan enerjimizin tamamını sahaya yansıttık. 78. dakikada rakip takım penaltı kazandı. 5 dakika sonra penaltı kullanıldı ve İlyas sağına uçarak penaltıyı çıkardı. Bu tür maçlarda yenemiyorsan yenilmeyeceksin. İki tarafa da gidip gelen maçtan aldığımız 1 puandan dolayı memnunuz.

 

GALİP GELECEĞİMİZE İNANIYORUM

Elimizdeki kadro ile önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Gölcük ve Kocaeli futboluna katkı sunuyorsak ne mutlu bize. Grubumuz kesinlikle diğer grupların üzerinde. Kimin kime çelme taktığı belli olmuyor. Hedefimiz “İçeride 3, deplasmanda 1 puan” şeklinde. İkinci yarıda sahamızda puan kaybetmedik. Altay, Sancaktepe ve Erzincan’dan puanla döndük. Kızılcabölük’ten haksız bir yenilgi aldık. Bu hafta bayız. Haftaya cuma Tekirdağ ile sahamızda oynayacağız ve inanıyorum ki iç sahadaki kazanma serimiz devam edecek. Erdem ÖVÜÇ

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bekle bizi Dadaş!01 Mart 2017 Çarşamba 09:40
  • Muharrem Erdoğan: Asıl kahraman onlar01 Mart 2017 Çarşamba 09:38
  • Adnan Öztürk: Voleybolun tadı çok başka01 Mart 2017 Çarşamba 09:34
  • Veteran voleybolcular tempo arttırdı01 Mart 2017 Çarşamba 09:32
  • Süper Play-Off ki ne offf!28 Şubat 2017 Salı 13:52
  • Yunus Emreli judocular finali garantiledi28 Şubat 2017 Salı 12:35
  • Tamyüksel’den büyük başarı28 Şubat 2017 Salı 12:33
  • Basınspor sezonu açtı28 Şubat 2017 Salı 10:10
  • Menekşe, bitir şu işi!..28 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Derince Belediye U14’ten muhteşem performans28 Şubat 2017 Salı 10:06
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim