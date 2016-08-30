Yuvacık Başiskele'deki evinizden Paris Champs-Elysees'e görünüyor!

Yısa İnşaat yeni kampanyası ile siz değerli müşterilerine özel Fransa’nın Başkenti Paris’in büyüsü içerisinde 1 Hafta Tatil imkânı sağlıyor!

Dünyanın en önemli müze ve sanat galerilerini, her biri birbirinden yeşil park ve bahçeleri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan birçok önemli yapıyı Paris’te görebilirsiniz. Dilerseniz Louvre Müzesi, Orsay Müzesi gibi dünyaca ünlü müzelerde birbirinden önemli sanat eserlerini inceleyebilir, günümüzde yalnız Paris’in değil dünyanın en ünlü ikonik yapılarından biri olan Eyfel Kulesi ‘nden gece ya da gündüz muhteşem Paris manzarasını seyredebilir dilerseniz de Disneyland ‘ da çocuklar gibi eğlenebilirsiniz.

Kısacası Paris Gezisi siz ve sevdikleriniz ile eğlence dolu anlar geçirmesini sağlayacak.

** ( Tatil programında tercihe göre yer değişikliği yapılabilir.)

İLK 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ İMKANI!

Ocak Ayı sonuna kadar sürecek olan kampanya da,

İş Bankası garantörlüğünde İlk 6 Ay Ödemesiz 120 aya varan vade seçenekleri ile kredi imkânı sağlanıyor.

*NEDEN AKASYA MODERN?

YİSA İnşaat’ın satışa sunduğu son projesi; AKASYA MODERN trendi her geçen gün yükselen YUVACIK-TINAZTEPE ‘de hayallerinizi gerçekleştirecek, bölgede benzersiz bir proje ile karşınıza çıkıyor!

Güvenle oturabilmeniz adına; GÜVENLİK

Çocuklarınızın özgürce vakit geçirebilmesi için; ÇOCUK OYUN ALANI

Yaz aylarında sıcaktan bunalmışken bir adım ötenizde; YÜZME HAVUZU

SOSYAL DONATILARI

Kolay Ulaşım Lokasyonu

TEMİZ HAVASI , EŞSİZ MANZARASI ile tamamı 1.kalite ürünlerden oluşan evinizden ayrılmak istemeyeceksiniz!

*AKASYA MODERN;

5 Blok toplam 84 daireden oluşmakta olup

Şehir merkezine 7 km uzaklıkta

-TED Kolejine 800 metre yürüme mesafesinde

-Toplu taşıma olanakları da hemen yanı başındadır.

“Keyifle oturabileceğiniz bir proje olmasının yanı sıra aynı zamanda bölgede eşsiz konumu ve site özellikleriyle karlı bir yatırım olacaktır.”

“SINIRSIZ KALİTEYİ, SINIRLI SAYIDAKİ DAİRELERİMİZİ KAÇIRMAYIN!"

Ayrıntılı bilgi ve iletişim;

0531 101 20 02/ 0262 342 45 45 /0530 944 22 00