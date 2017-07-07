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Yüzlerce vatandaş zanlılara saldırmak istedi

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Yüzlerce vatandaş zanlılara saldırmak istedi
9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların sevk edildiği adliye önünde gergin anlar yaşandı.

Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan Birol Karacal ve Cemal Bay isimli iki şahıs işyerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında iki şahıs, Suriyeli işçinin eşini ve 10 aylık çocuğunu Merkez Mahallesi’nde bulunan evlerine gelerek zorla kaçırmıştı. Şahıslar, Suriye uyruklu Mefta Emani Arrahman isimli kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak, yanındaki 10 aylık bebeğini ise boğarak canice öldürmüştü.

 

"İDAM" İSTERİZ

Olay sonrasında sevk edildikleri adliye önünde bekleyen vatandaşlar 'idam' isteriz diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor.

 

"PİŞMANIZ"

Zanlıların Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemleri ve Yenikent Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolleri sonrasında Kaynarca Adliyesi'ne sevk edilirken gazetecilerin sorduğu soruya, pişmanız cevabını verdi. Öte yandan, zanlılardan Birol.K'nın öldürdüğü Suriyeli kadınla kapı komşusu olduğu ortaya çıktı.

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