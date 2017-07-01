Yüzme havuzlarında hijyene DİKKAT!

İl Sağlık Ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Özyörük, havaların ısınması ile birlikte serinlemek amacı ile girilen havuzlarla ilgili açıklamalarda bulundu.Özyörük, yüzmek, serinlemek, eğlence ve spor amaçlı olarak kullanılan yüzme havuzlarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan uygun şartları taşıması insan sağlığı için büyük önem arz ettiğini bildirdi.Temizliğinden emin olunmayan kirli sularda yüzülmesi halinde viral, bakteriyel paraziter ve mantar hastalıklarına yakalanma olasılığı oldukça yüksek olduğunu bildiren Dr. Özyörük, “Özellikle çocuklarımız en büyük riskli kesimi oluşturmaktadır. Temiz olmayan periyodik kimyasal ve fiziksel temizlik işlemleri ihmal edilen, filtreleme sistemleri iyi çalışmayan havuzlar başta cilt olmak üzere göz, kulak, idrar yolu, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilmektedir. Bizlerinde vatandaş olarak üzerimize düşen görev kendimizin, çocuklarımızın ve başkalarının sağlığı için havuza girmeden önce mutlaka duş almalı, ayaklarımızı havuz kenarlarında bulunan antiseptikli sularda dezenfekte etmeli, bone kullanmalı ve havuz suyunu yutmamaya gayret etmeliyiz” dedi.Dr. Mustafa Özyörük işletmelerin üzerine düşen görevlerle ilgili olarak ise “Yüzme amaçlı havuzlarda havuz işleticileri tarafından istenilen zaman aralıkları içerisinde sıcaklık, ph, klor, renk, bulanıklık, vb. değerlerin düzenli olarak kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca işlettikleri havuzun faaliyeti hakkında Halk Sağlığı Müdürlüklerindeki ilgili birimlere bilgi verilerek düzenli olarak numune alınması ve parametre kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır. Yüzme havuzunun açık olduğu süre içerisinde havuz suyuna ait sıcaklık, ph, serbest klor değerleri ile mikrobiyolojik özelliklerine ait en son analiz sonuçları vatandaşların görebileceği bir panoya yazıyla veya elektronik olarak ilan edilmelidir. Yukarıda bahsedilen hususlar göz önünde bulundurularak halkımızın sağlığı için mutlaka izinli ve denetimli havuzlar olması, güncel havuz suyu analiz sonuçlarını görerek temiz olduğundan emin olarak havuzları kullanmaları önem arz etmektedir” ifadelerinde bulundu.
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Yüzme havuzlarında hijyene DİKKAT!
Dr. Mustafa Özyörük, filtreleme sistemleri iyi çalışmayan havuzların başta cilt olmak üzere göz, kulak, idrar yolu, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabileceğini söyledi.
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