Yüzücüler Gebze’ye

İlimiz yüzme kulüpleri yarın Gebze olimpik Yüzme Havuzu’na adeta akın edecek.

Performans saati Belirleme Yarışları, saat 10.00’dan itibaren Gebze Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılacak. Poyraz, Kocaeli Yüzme ve Yıldızlar Yüzme kulüpleri de bu dev şampiyonada boy gösterecek ve sporcular derece arayacak.