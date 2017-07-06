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Zabıta mdürürü Zeki Nihan vefat etti

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Zabıta mdürürü Zeki Nihan vefat etti
Körfez Belediyesi eski Zabıta Müdürü Zeki Nihan vefat etti

Körfez Yarımca Bağdat Mahallesi İlk Kurşun Sokak adresinde ikamet eden Körfez Belediyesi eski Zabıta Müdürü Zeki Nihan (69) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. MHP İl Başkan Yardımcısı Yaşar Aslan’ın kayınpederi ve 4 çocuk babası olan Zeki Nihan’ın cenazesi Atalar Mahallesi İstasyon Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi. 

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