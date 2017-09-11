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Zabıta ve Vatandaş El Ele

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Zabıta ve Vatandaş El Ele
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından kentte yürütülen zabıta hizmet vatandaşa güven veriyor.191 yıl önce kurulan ve o günden bu yana görevini eksiksiz yerine getiren Zabıta her zaman vatandaşın yanında duruyor.

TRAFİK DÜZENİNDE ÖN PLANDA

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik hizmetleri kent genelinde ulaşımın aksamaması için Emniyet teşkilatı ile birlikte çalışmalar gerçekleştiriyor. Gün içerisinde trafiği yoğun olduğu ve parklanmanın yasak olduğu alanlar sürekli görev yapan ekipler vatandaşların rahat ulaşım imkanı bulmaları için görev yapıyor.

 

İŞ YERİ DENETİMLERİ

Ekipler Kocaeli’de gıda denetimleri de gerçekleştiriyor. Vatandaşların daha huzurlu alışveriş yapmaları ve hijyenik gıda tüketmeleri için işyerlerinde denetimler yapan ekipler gerekli durumlarda cezai işlem uygulayarak kalite seviyesinin artmasına yardımcı oluyor. Özellikle işyeri temizliği ve etiket kontrolü yapan zabıta ekipleri vatandaşların huzur dolu bir Kocaeli’de yaşamalarına yardımcı oluyor

 

OKUL ÖNLERİNDE HAZIR KITA

Zabıta ekipleri özellikle okulların açık olduğu dönemde yoğun trafik olan bölgelerde ekipleri konuşlandırıyor. Karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrenciler zabıta ekiplerinden yardım alarak sorunsuz bir şekilde okullarına ulaşıyorlar. Zabıta ekipleri okul saatinden bir saat önce bölgede oluyorlar.

 

HAYATA UZANAN EL ZABITA

Zabıta ekipleri özellikle vatandaşlar gün içerisinde oldukça yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen görev alan ekipler kış aylarında sokakta kalan vatandaşlara anında müdahale ederek misafirhanelerde sıcak bir ortamda zaman geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca karşıdan karşıya geçmekte zorlanan  yaşlı vatandaşlara da yardımcı oluyorlar.

SOKAK HAYVANLARI DA ONLARA EMANET

Ayrıca ekipler sokakta kalan hayvanlara da destekte bulunuyor. Sıcak yaz aylarında ellerinden geldiği şekilde çalışmalar yaparak minik dostlarını aç ve susuz bırakmıyorlar. Öte yandan her hangi bir kaza sonucu yaralanma geçiren hayvanlara da müdahale ederek veterinerlik ekiplerine ulaşmasını ve hayata tutunmasını sağlıyor.

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