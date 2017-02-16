Zabıta, yaralı güvercin ve köpeğe sahip çıktı

İzmit zabıtası, yaralı, sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar başta yaralı köpek ve kuş olmak üzere onlarca hayvana sahip çıkarak yaşamasını sağlayan İzmit Belediyesi Zabıta görevlileri, yine örnek bir davranışa imza attılar. Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaralı bir güvercin ile Akmeşe yolu üzerindeki Sapakpınar’da yaralı ve bakıma muhtaç bir köpek olduğu ihbarını alan Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kısa süre içinde belirtilen bölgelere gittiler. Yetkililer, yaralı güvercin ve köpeği hemen bulundukları yerlerden alarak tedavileri için yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ’ne götürdüler. Yaralı güvercin ve köpeğin gerekli tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşamına bırakılacağı ifade kaydedildi. Zabıta yetkilileri, vatandaşların çevrelerindeki yaralı veya bakıma muhtaç sahipsiz kuş, köpek, kedi gibi hayvanları gördüklerinde 153 veya 318 00 20 numaralı telefonları arayabileceklerini söylediler.