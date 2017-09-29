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Zabıtadan kantin denetimi

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Zabıtadan kantin denetimi
Dilovası Zabıtası, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki okul kantinlerine denetim gerçekleştirdi

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki okul kantinlerini denetledi. Zabıta görevlileri denetimlerde; gıda maddelerinin son tüketim tarihine, hijyen kuralları, çalıştırma ruhsatı kontrolü yapıldı. Denetleme sırasında kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler de bulunuldu.

 

AMAÇ SAĞLIKLI BESLENME

Çalışma hakkında açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Zabıta ekiplerimizce sık sık bu tür denetimleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmesidir” diye konuştu.

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