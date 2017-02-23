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Zabıtadan Perşembe pazarında önlem

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Zabıtadan Perşembe pazarında önlem
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Perşembe Pazarı esnafının Ömer Türkçakal Bulvarı’nda yapılan yol genişletme çalışmasından olumsuz etkilenmemesi için bir dizi düzenleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yol genişletme çalışması yapıldığını söyleyen yetkililer, “Zabıta Müdürlüğümüz ve Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Esnaf Odası olarak Perşembe pazarının yol genişletme yapılan kesiminde tezgah açan pazar esnafının mağdur olmaması tedbirler aldık. Yol genişletme çalışmasının olduğu kısımda faaliyet gösteren bir kısım esnafın tezgahları 4 metre içeriye çekilerek bölgede oluşacak mağduriyetlerin de önüne geçilmiş oldu” dediler.Yetkililerce, pazar alanında çizgi çalışması da yapıldığı bildirildi.

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