Zabıtan'da seçimler yeniden yapıldı

Zabıtan mahallesi delege seçimlerine CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür’ün itiraz etmesi ve seçimde çoğunluk sağlanamadığı nedeniyle seçim tekrarlandı

Dün sabah saatlerinde yapılan Zabıtan mahallesi delege seçimlerine CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür itiraz etmişti. İtirazların ve seçimde çoğunluk sağlanamadığı için Zabıtan mahalle delege seçimleri aynı gün içinde yeniden yapıldı. 94 kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimde katılım tam oldu.

BAŞKAN İTİRAZ ETMİŞTİ

İzmit İlçe Başkanlığına itiraz dilekçesi yazan Pekyörür, “ Zabıtan Mahallesi delege seçiminde seçilen delegenin yaş ortalamasının 67 ve 81 olması. Genç, kadın ve delege yazılımının adil olmadığı. Delegelerin sadece mahallenin tek bölgesinden yazılması. Delegasyonu mahalle temsilcisinin yapmamasından dolayı bu seçimin adaletli olmadığı için seçimin iptaline gereğinin yapılmasına arz ederim” dedi. Selin BECER

ZABITAN MAHALLESİ

İlçe Delegeleri: Koç Ali Aydemir, Kamil Duymuş, Nurdoğan İnce, Perihan Göksu, Cenk Zoralioğlu

Önseçim Delegeleri: Osman Ender Ertürk, Hasan Demirtaş, Ali Birçok, Halil Suat Enser, Arzu Başer, Süleyman Eker, Kemal Yüksel, Abidin Ötkün, Oğuzhan Mola, Gökhan İnce, Pınar Meydan, Hakkı Kotuk, M. Hülya Atalay, Atilla Gür, Hüseyin Başak.