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Zabıtan'dan sonra Şirintepe'de de seçimler iptal

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Zabıtan'dan sonra Şirintepe'de de seçimler iptal
Kongre sürecine giren CHP'de sürecin ilk ayağı olan mahalle delege seçimlerinde Zabıtan Mahallesi'nin ardından Şirintepe Mahallesi'nde de yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle iptal oldu.

Kongre sürecine giren CHP'de sürecin ilk ayağı olan mahalle delege seçimlerinde İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür'ün "genç delegelerin yazılmamasının" adil olmadığı görüşünü savunarak itirazda bulundu. Pekyörür'ün itirazı ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Zabıtan Mahallesi'nde ki seçimler iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

ŞİRİNTEPE'DE İPTAL                       

Kongre sürecine giren CHP’de bugün, birçok mahallede delege listeleri belli olurken Şirintepe Mahallesinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçim ileri bir tarihe ertelendi. Selin BECER

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