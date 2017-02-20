Zafer Cebeci, yeni kitabını tanıttı

Gölcük Yelken Kulübü Başkanı Zafer Cebeci’nin kaleme aldığı ilk kitap olan ‘Koza’ okuyucularla buluştu. Yazar yakın bir zamanda imza günü yapacağını da belirtti

Gölcük Yelken Kulübü Başkanı Zafer Cebeci’nin ilk kitabı ‘Koza’ okuyucularla buluştu. 18 yaşından beri sıkı bir okuyucu olduğunu belirten Cebeci, “4 yıldır rafımda bekleyen bir kitaptı. Şair Fatma Kuşkaya’nın büyük destekleriyle kitabımı yayınlamaya karar verdim. Bu konuda kendisinden çok destek gördüm, çok teşekkür ederim” dedi. Kitap köyden şehre göç ettiği için tutunmaya çalışan bir aileyi, çatışmalar neticesinde birbirinden kopan ve 11 yıllık ayrılıktan sonra tekrar bir araya gelen iki kardeşin çatışmasını anlatıyor. Aradan geçen zamanda yılların kendilerine nasıl etkiler bıraktığını yılların neler götürdüğünü konu alıyor.

İMZA GÜNÜ YAKINDA

Zafer Cebeci, “Birçok kitap evinden aldığım bilgiye göre; kitap yayın evi editörleri tarafından çok beğenildi. 18 yıldır bekleyen bir kitabım daha var. Bu kitap beklediğim ilgiyi görürse onu da yayınlamayı çok isterim. O kitabım biraz daha duygu yüklü. 19 yıl önce kanserden kaybettiğim eşimin acısı ile savrulma sürecimde yazmıştım” dedi. Cebeci, yakın bir zamanda imza günü yapacağını da ekledi.