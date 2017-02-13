Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Zahide Perem’in cenazesi Evliya Çelebi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Zahide Perem vefat etti
İzmit Turgut Mahallesi Barbaros Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Hasan Perem’in eşi Zahide Perem (81) nefes darlığı nedeniyle vefat etti.
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