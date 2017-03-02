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Zakine Canlı vefat etti

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Zakine Canlı vefat etti
İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi adresinde ikamet eden, şoför Ahmet Canlı’nın eşi Zakine Canlı (58) beyin kanaması nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Zakine Canlı’nın cenazesi Alikahya Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verilecek.

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