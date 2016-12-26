ZEAN Gayrimenkul'un Taraklı Şubesi muhteşem törenle açıldı

ZEAN Gayrimenkul Şubesi, Sakarya'nın Taraklı İlçesinde görkemli bir törenle açıldı. Açılışa çok sayıda davetli büyük ilgi gösterdi. Firma sahibesi Zeynep Önlütürk konuklarıyla özel olarak ayrı ayrı ilgilendi.

ZEAN Gayrimenkul Şubesi'nin, Sakarya'nın Taraklı İlçesi çarşı içindeki açılışı geçen Cumartesi günü gerçekleşti. Açılışa çok sayıda davetli yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını Sakarya İlkadım Derneği Başkanı SAÜ Emlak Bölümü Mezunları ve Eğitimli Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Kargün yaptı. Kargün konuşmasında şunları söyledi : “Din Ahlaktan ibarettir. Müslüman isek ahlaklıyız demektir. Peygamber Efendimiz(S.A.V.) Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Güzel ahlaktan, doğruluktan sapmayınız. Emlak işi ile uğraşan sizler yer satacağınız insanlar araştırın. Her önünüze gelen şahıslara yer satmayın. Sizler müşterilerinizin malını pazarlayacaksınız ama müşterinizin malını değerlendireceksiniz. Dikkat edin. İki taraflı alıcının parasını değerlendireceksiniz, satıcının malını değerlendireceksiniz. İki taraflı bir değer katma olacak. Bu şekilde malı değerlendirdikleri için size Allah razı olsun diyeceklerdir. Vatandaşın acil ihtiyacı vardır. Başka bir mekân alacaktır. Oğlunu veya kızını evlendirecektir. Fırsatçılık yaparak vatandaşın malının değerini düşürmeyin. İnsanların duasını almağa çalışın.”dedi.

"4 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM"

Hocaların Kur’an-ı Kerim okuması ve Taraklı Müftüsü Faruk Güneş’in yaptığı duaların ardından kurdele kesimi ile yapılan açılışta davetlilerine konuşan firma sahibesi Zeynep Önlütürk, açılışa gelen herkese teşekkür etti. Önlütürk konuşmasına şöyle devam etti:''Dört yıldır bu işi yapıyorum. Taraklı halkının yoğun ilgisiyle karşılaşınca buradaki şubeyi açmaya karar verdik. Özellikle Taraklı halkına ve esnafına yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman bana çok destek oldular. Şimdide burada açılışımıza yoğun ilgi gösterdiler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şehir dışından gelen dostlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bir çoğu ile müşteri olarak tanışmıştık ama şimdi dostum olarak buradalar. Esas önemli olan para değildir zaten. İşini doğru, dürüstçe yapmaktır. İşinizi düzgün yaparsanız parada kazanıyorsunuz. Allah'ım kimsenin hakkını yemeden, helal yoldan para kazanmayı nasip etsin hepimize''dedi. Açılışa gelen tüm misafirlere kuru-tuzlu pasta, çay, kahve ile neskafe ikram edildi. Firma sahibesi Zeynep Önlütürk dışarıdan gelen misafirlerine Taraklı'nın gözde mekanlarından Konak Derya Restaurant'ta yemek ikramı etti.