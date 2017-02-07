Kocaeli Emniyeti tarafından yapılan geniş çaplı uygulama sırasında Yarımca'da ortaokul önünde öğrencilere uyuşturucu satmaya çalışan U.B. adlı şahıs yakalandı. Üzerinde hap ve bir miktar paranın bulunduğu şahıs, apar topar gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
- BIST 87.695
- Altın 147,063
- Dolar 3,7158
- Euro 3,9696
- Kocaeli : 14 °C
- İstanbul : 14 °C
- Sakarya : 14 °C
- DSP'de bir günde 2 vefat!
- Büyükşehir, 15 konutu satışa çıkarıyor
- Zehir satıcısı polisten kaçamadı!
- 1 milyon kişiye kredi ve hibe fırsatı var
- Öğretmenlere kötü haber... "Şubat'a yetişmez"
- Başkan Baran’dan nikah mesaisi
- AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan: Muhalefet çaptan düşmeye başladı
- Polis ekipleri, okul önlerinde!
- Kültür sanat faaliyetleri hız kesmiyor
- DER-MEK usta öğreticisi bronz madalya aldı
- Ellibeş’ten Ana Kucağı Kreşi’ne ziyaret
- Dostlarıyla stres attı
- GTÜ ile Milli Eğitim arasında tarihi anlaşma
- Üniversite öğrencisi FETÖ’den hakim karşısında
- Muhtarlardan gelen taleplere cevap veriliyor
Zehir satıcısı polisten kaçamadı!
Körfez’de okul önünde uyuşturucu satıcısı yakalandı
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Polis ekipleri, okul önlerinde!Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri okul çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı.
Üniversite öğrencisi FETÖ’den hakim karşısındaFETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan üniversite öğrencisi Ayşe Özgül hakim karşısına çıktı.
Camiye giren hırsız, fatura parasını çaldıİzmit Yenişehir Mahallesine bulunan Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Camiine giren hırsız, bilgisayar, kamera ve caminin elektrik faturası olarak sakladığı bin liraya yakın parayı çalarak kayıplara karıştı.
Kanlar içinde bulundu... Hemen kliniğe götürüldüKocaeli’nin Gebze ilçesinde sokak ortasında ölü bulunan sokak köpeğinin tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Hayvanseverler, bölgede bulunan bir köpek çiftliğinin sahibinden şikayetçi oldu
SİNEMALAR
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 3 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı ve 1 yerli olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim