Zehir satıcısı polisten kaçamadı!

Körfez’de okul önünde uyuşturucu satıcısı yakalandı

Kocaeli Emniyeti tarafından yapılan geniş çaplı uygulama sırasında Yarımca'da ortaokul önünde öğrencilere uyuşturucu satmaya çalışan U.B. adlı şahıs yakalandı. Üzerinde hap ve bir miktar paranın bulunduğu şahıs, apar topar gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.