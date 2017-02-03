Zehir yetiştiricileri hakkında hakim kararını verdi!

Kocaeli'de jandarmanın düzenlediği operasyon neticesinde lüks bir villada yüksek miktarda Hint keneviri ele geçirmişti. Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri ormanlık bir alan içerisinde bulunan lüks villada uyuşturucu madde yetiştirildiğine dair bilgiye ulaşmış Kalburcu Köyü’ne yapılan operasyon kapsamında ise villa içerisinde 3 oda dolusu ekili halde kök Hint keneviri ele geçirilmişti. Operasyonda, ayrıca kullanıma hazır 300 gram esrar, 1 tabanca, hormon ilaçları, ısı ve JJ sistemleri ele geçirilmişti. Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde Hint kenevirinin yanı sıra çeşitli sentetik uyuşturucu maddeleri ve silaha da rastalanmıştı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin lüks villanın içinde yetiştirdiği ekili halde bulunan kök kenevirlerin büyüklüğü dikkatlerden kaçmazken şahısların villa içerisine özel ışık, havalandırma ve ısıtma sistemi döşendiği de gözlenmişti. Operasyon kapsamında G.D, G.G. ve K.T. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.