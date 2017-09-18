Zehirli akrepler siyasette hala iş başında

Fahri Örengül

Siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmez temel unsurudur.

Çağdaş tarifi de budur.

Çünkü demokrasi önce parti içinde başlar ki,ülke demokratik olsun.

Ayrıca ilaveten bunun için partililerin de önemli derecede bir demokrasi kültürünü taşımaları, siyasi haksızlık edenlere karşı durma güçlerini barındırmaları gerekir.

Her ikisi açısından sistem çok fakir olduğu içindir ki ; siyasi partilerimiz ve doğal olarak ülkemiz tam bir demokrasi fakiri.

Siyasi partilerde aşağıdan yukarıya doğru olması gereken demokratik yapılanma hep yukarıdan aşağıya doğru olmuştur.

İl başkanları, ilçe başkanları, belediye ve milletvekili adaylarına bakınız.

Genellikle parti lideri yada kadrosunun istediği insanlardır bunlar.

İktidara gelene kadar tam demokrasi, yeni siyasi partiler yasası diyen partiler iktidara geldiğinde bunları hemen unuturlar.

Hala anti demokratik siyasi şartiler yasası yürürlükte .

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Bütün bunları düşününce insanın aklına akreple yapılan bir örnekleme geliyor insanın aklına.

Zamanın birinde ortasından bir akarsu geçen çok verimli bir arazi vardır. Her canlı hayatından memnunve mutlu yaşamaktadır. Ancak akarsunun bir tarafında zehirli akrepler ortaya çıkar. Bu zehirli mahluklar her gördüğü canlıyı zehirlemeye başlar. O kadarki ; akreplerin bulunduğu akarsunun bir tarafında akreplerden başka canlı kalmazk, hayat durur. Akrepler açlıktan ölmeye başlarlar. Akarsunun öbür yanında da hayat eskisi gibi mutlu biçimde devam etmektedir. Çünkü akrepler akarsuyu karşıya geçememektedir.

Ø Bir gün açlıktan ölmek üzere olan, zehirli bir akrep, akarsuda yüzen kurbağaya seslenir. Kurbağa kardeş burada açlıktan ölüyorum, beni karşıya geçirir misin ?

Ø Kurbağa,olmaz. Sen oradaki tüm canlıları öldürdün; aç kalmanın nedeni bu. Seni sırtıma aldığımda beni sokar öldürürsün, karşıya geçirirsem oradaki canlılara da zarar verirsin, o tarafı da öyle zehirlediniz, orada hayatı bitirdiniz der.

Ø Akrep, kurbağa kardeş çok pişmanız, açlıktan ölüyoruz, burada bizim yüzümüzden hayat bitti. Yaptığımızın çok büyük hata olduğunu hayatımızla ödüyoruz. Ders aldık, kesinlikle tekrar kimseyi zehirlemeyiz der ve kurbağayı ikna eder.

Ø İkna olan iyi niyetli kurbağa kurbağa akrebi sırtına alır ve akarsudan karşıya geçirmeye çalışır. Akarsunun ortasında iken akrep kurbağayı sokar.Kurbağa zehirlendiği için ölmektedir.Ama durumu da kavrayamaz ve sorar .

Ø Bana, ders aldım, açlıktan ölüyoruz, kimseyi zehirlemeyiz artık, seni de zehirlemem dedin, ama beni akarsunun ortasında zehirledir. Şimdi ben zehirlendim ölüyorum, ama sende akarsuda yüzme bilmediğin için öleceksin, aslında bu davranışınla intihar ettin, bu akıl karı mıdır ? Bari karşıya geçince zehirleseydin. Nasıl böyle bir akılsızlığı yaptın ? der.

Ø Akrep cevap verir. Kurbağa kardeş haklısın yaptığımdan çok pişmanım ama ne varki ; bu durum bende alışkanlık olmuş, dayanamaddım seni soktum. Malesef seninle beraber ben de öleceğim şimdi der.

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İşte böyle, siyaset rant ilişykileri, siyaset kişisel beklenti ve güç elde etme girişimleri, maalesef siyasi yapılanmamızı zehirlemeye devam ediyor.

Parti içi demokrasiyi zehirleyenler, yani tabiri caizse zehirli akrepler çalışmaya, kandırmaya, aslanı çakala boğdurmaya devam ediyor.

Bunlar kazandıklarını zannediylorlar, ama bilin ki bunu yapanlar kaybediyor, çok yazık.

Esasında kent,ülke demokrasi ve devlet, ülke yani halk kaybediyor.

Çare bunların hareket alanını sınırlayacak çağdaş bir siyasi partiler yasasıdır.

Yoksa bu böyle gitmez!