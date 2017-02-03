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Zeki Aygün, GKD’ye konuk oldu

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Zeki Aygün, GKD’ye konuk oldu
AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Genç Kocaelililer Derneği (GKD) yönetimiyle bir araya geldi. Türkiye ve ülkenin geleceği hakkında ve GKD Başkanı Sedat Köse’nin ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşiye geniş katılım sağlandı.

BÜYÜK İLGİ VARDI

Programa, milletvekili Aygün’ün yanı sıra AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Tolga Ok, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ayhan Varol, dernek üyeleri Filiz Kayabay, Ayşegül Ayaz, İsmail Kolaylı, Gürcan Seymen, Baturhan Üretürk, Halil Kesikbaş, Yunus Akyürek, Özkan Naz ve Oktay Kocatekin katıldı.

 

SORULAR DA YANITLANDI

Dernek başkanı Sedat Köse, programa katılımı nedeniyle milletvekili Aygün’e teşekkür etti. Gündemi değerlendiren ve Türkiye’nin geleceği hakkında bilgi veren Aygün, katılımcıların sorularını yanıtladı. Söyleşinin çok verimli olduğunu söyleyen Aygün, en kısa zamanda tekrar bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtlamak istediğini ifade etti.

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