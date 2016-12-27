Zeki Aygün’den hastane ziyareti

AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, beraberindeki heyet ile birlikte önceki gün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastaneye gelişinde Yönetici ve Başhekim Doç. Dr. Mustafa Güneş tarafından karşılanan milletvekili Aygün’e, AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti. Hastanedeki son durum hakkında Başhekim Güneş’ten bilgiler alan ve yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını dile getiren Aygün, daha sonra hastane binasında incelemelerde bulundu. Bazı hasta odalarına da giren milletvekili Zeki Aygün, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.