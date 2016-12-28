Saat 03.45 sıralarında, Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir pastane ile telefon mağazasına hırsız girdi. Hırsız, pastanenin yan tarafında yer alan yangın merdivenini kullanarak işyerinin üst katında bulunan mutfak penceresinden içeri girdi. Hırsız kasayı açarak içerisinde bulunan 150 lirayı aldı. Daha sonra da tezgahın üzerindeki hayır kutusunu alan hırsız, aynı yolu takip ederek dışarı çıktı. Yandaki telefon mağazasının kapısını levye ile zorlayıp, camını kırarak içeri giren hırsız kasada bulunan 300 lira para, 5 cep telefonu ile kayıtları yok etmek için ise güvenlik kamerasını ve kaydediciyi çaldı. Sabah işyerlerine gelen iki esnaf, işyerlerine hırsızın girdiğini görünce polise haber verdi. Polis, işyerlerinde parmak izi toplarken, pastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
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Zeki hırsız onu da çalarak kayıplara karıştı!
Körfez'de sabaha karşı pastaneye giren hırsız, kasada bulunan para ile hayır kutusunu, yanındaki telefon mağazasından ise kasadaki bir miktar para, 5 cep telefonu ve kayıtları yok etmek için güvenlik kamerasını ile kaydediciyi çaldı.
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Zeki hırsız onu da çalarak kayıplara karıştı!Körfez'de sabaha karşı pastaneye giren hırsız, kasada bulunan para ile hayır kutusunu, yanındaki telefon mağazasından ise kasadaki bir miktar para, 5 cep telefonu ve kayıtları yok etmek için güvenlik kamerasını ile kaydediciyi çaldı.
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