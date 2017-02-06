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Zekiye Öztorun vefat etti

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Zekiye Öztorun vefat etti
İzmit Turgut Mahallesi Evliya Çelebi Sokak No: 10 adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Mustafa Remzi Öztorun’un eşi Zekiye Öztorun (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Zekiye Öztorun’un cenazesi Evliya Çelebi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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