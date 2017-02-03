Zemin, kâbusumuz olmasın!

Ligin pas kabiliyeti en yüksek takımlarından birisi olan ve özellikle iç sahada topla oynama oranı rakiplerinden çok daha fazla olan Kocaelispor’da Başkan Bahri Yavuz ve Kulüp Müdürü İlker Uzel hafta boyunca zeminin son durumunu inceledi.
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Artık drenajı bitme noktasına gelen ve Derincespor’un da kullandığı İzmit İsmetpaşa Stadı’nda zeminin elverişsiz olması tedirginliği arttırıyor.
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